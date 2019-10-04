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22 очка Хиллиарда помогли ЦСКА разгромить «Валенсию» в Евролиге

22 очка Хиллиарда помогли ЦСКА разгромить «Валенсию» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

Московский ЦСКА стартовал в регулярном чемпионате Евролиги с уверенной победы над «Валенсией». Встреча, проходившая в Испании, завершилась со счётом 96:71.

Москвичи, являющиеся действующими чемпионами Евролиги, с первых минут владели преимуществом. Первую четверть гости закончили с преимуществом «+7», а к перерыву российский клуб опережал соперника уже на 11 очков.

В третьей четверти ЦСКА довёл счёт до крупного. И лишь в заключительной 10-минутке «Валенсии» удалось навязать боле-менее равную борьбу.

Форвард ЦСКА Дэрран Хиллиард, набравший 22 очка, стал самым результативным игроком матча. Ещё 20 очков в составе москвичей — в активе у Майка Джеймса.

В следующем туре ЦСКА будет принимать «Баварию».

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
04 октября 2019, пятница. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
71 : 96
ЦСКА
Москва, Россия
Валенсия: Тоби - 14, Мотум - 12, Дублевич - 12, Лабери - 7, Састре - 7, Сан Эметерио - 5, ван Россом - 4, Маринкович - 3, Ндур - 3, Абальде - 2, Вивес - 2, Доорненкамп
ЦСКА: Хиллиард - 22, Джеймс - 20, Воронцевич - 13, Клайберн - 12, Хаккетт - 8, Бейкер - 6, Боломбой - 4, Хайнс - 4, Фойгтман - 3, Антонов - 2, Курбанов - 2, Стрелниекс
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