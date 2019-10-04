22 очка Хиллиарда помогли ЦСКА разгромить «Валенсию» в Евролиге

Московский ЦСКА стартовал в регулярном чемпионате Евролиги с уверенной победы над «Валенсией». Встреча, проходившая в Испании, завершилась со счётом 96:71.

Москвичи, являющиеся действующими чемпионами Евролиги, с первых минут владели преимуществом. Первую четверть гости закончили с преимуществом «+7», а к перерыву российский клуб опережал соперника уже на 11 очков.

В третьей четверти ЦСКА довёл счёт до крупного. И лишь в заключительной 10-минутке «Валенсии» удалось навязать боле-менее равную борьбу.

Форвард ЦСКА Дэрран Хиллиард, набравший 22 очка, стал самым результативным игроком матча. Ещё 20 очков в составе москвичей — в активе у Майка Джеймса.

В следующем туре ЦСКА будет принимать «Баварию».