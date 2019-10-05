Банки посетовал на низкий процент попаданий из-за дуги в матче с «Цмоки-Минском»

Главный тренер БК «Локомотив-Кубань» Лука Банки прокомментировал старт команды в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В первом матче краснодарцы нанесли поражение «Цмоки-Минску» со счётом 88:80.
«Игра была тяжёлой, как мы и ожидали. Тем более что мы приехали сюда сразу после матча в Вильнюсе, где уступили «Ритасу» и потеряли важного для нас игрока ротации Уилла Каммингса.
Наша команда проделала хорошую работу, несмотря на невысокий процент попаданий из-за дуги», — цитирует Банки пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Виталий Фридзон, набравший 17 очков. По дабл-даблу на свой счёт записали Сэм Деккер, набравший 15 очков и совершивший 11 подборов, и Джонни О'Брайант, на счету которого 15 очков и 10 подборов. В составе хозяев отличился Бранко Миркович, остановившийся в шаге от дабл-дабла — 21 очко и 9 передач.
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