Дабл-дабл Гордона помог «Зелене Гуре» обыграть «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Польская «Зелена Гура» на выезде переиграла саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Гости с первой четверти смогли вырваться вперёд, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в три очка. Однако во второй четверти саратовчанам удалось отыграться и сравнять счёт — к большому перерыву счёт на табло был 48:48.
В третьем игровом отрезке «Зелена Гура» снова смогла оторваться на три очка. Решающей стала четвёртая четверть, в которой команды снова играли на равных и на этот раз не смогли выявить преимущество. Итоговый счёт встречи — 89:86 (28:25, 20:23, 26:23, 15:15) в пользу «Зелены Гуры».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Матеуш Понитка, набравший 21 очко. Дабл-даблом отметился Дрю Гордон, на счету которого 10 очков и 11 подборов. В составе хозяев 18 очков набрал Орландо Джонсон.
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