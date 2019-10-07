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Барцокас может возглавить «Олимпиакос»

Барцокас может возглавить «Олимпиакос»
Баскетбол / Евролига 0

Бывший тренер «Химок» Георгиос Барцокас может возглавить греческий «Олимпиакос», сообщает Sportando. Барцокас должен заменить на этом посту Дэвида Блатта. Ранее стало известно, что бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт ушёл в отставку с поста главного тренера греческого «Олимпиакоса».

О причинах такого решения Дэвида Блатта пока не сообщается, как и о том, кто выступил инициатором расторжения соглашения.

В августе 2018 года у 60-летнего специалиста диагностировали рассеянный склероз. Блатт объявил о своей болезни и пообещал продолжать работу и найти способ адаптироваться к своей болезни.

Барцокас ранее руководил греческим клубом и выигрывал с ним Евролигу в сезоне-2012/13.

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