Плаза оценил шансы на победу «Зенита» над ЦСКА не более чем в 15%

Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Жоан Плаза рассказал об ожиданиях от матча с ЦСКА. Сегодня, 7 октября, санкт-петербургский клуб сыграет в гостях с «армейцами» в матче Единой лиги ВТБ.

«Мы играем против лучшей команды Европы и против команды, которая выиграла больше 20 очков у «Валенсии». Понимаем, что, наверное, мы находимся в разных весовых категориях, но также понимаем, что у нас есть некоторые шансы: 5%, 10%, 15% — сколько угодно.

Наша задача — поднять эти шансы, даже несмотря на травмы игроков, и показать лучшую свою игру», — приводит слова Плазы пресс-служба клуба.

В сезоне-2019/20 «Зенит» провёл один матч в Единой лиге ВТБ, выиграв у «Зеленой Гуры». ЦСКА сыграл две встречи, проиграв «Енисею» и победив «Парму».