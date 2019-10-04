Босс «Зенита» ушёл от ответа на вопрос о задачах в Единой лиге ВТБ

Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный не стал отвечать на вопрос, какие задачи стоят перед его подопечными в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Церковного спросили, стоит ли перед главным тренером Жоаном Плазой задача вывести команду в финал турнира.
В сезоне-2018/19 «Зенит» не смог выйти в финал Единой лиги ВТБ, проиграв полуфинальную серию ЦСКА со счётом 0-3.
«У нас нет задач на бумаге. Есть ориентиры, которые мы обсуждаем и себе задаём. Как можно не ставить задачу сделать шаг вперёд? Для чего тогда это всё?» — цитируют Церковного «Известия».
Вместе с тем Церковный отметил, что конкуренты «Зенита» в турнире усилились.
«Лига ещё в прошлом сезоне стала на порядок сильнее. В первую очередь подравнялся уровень команд, не было такого разрыва в классе между традиционным топ-5 и остальными. Некоторые болельщики — не только из нашей команды — возмущались: как можно проиграть «Астане» или «Калеву», не понимая, что это уже далеко не те соперники, что были ранее.
То, что усиливаются конкуренты, должно радовать: чем выше конкуренция, тем быстрее растёт класс и качество. Значит, будет отличный сезон. Расстраивает только новый формат плей-офф до двух побед. Но, надеюсь, это временно», — добавил он.
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