Кемзура назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Олимпиакоса»

Литовский специалист Кястутис Кемзура назначен временно исполняющим обязанности главного тренера греческого «Олимпиакоса», сообщает в своём твиттер-аккаунте журналист Донатас Урбонас. Специалист подтвердил своё назначение.
Кемзура будет руководить «Олимпиакосом» в двух предстоящих матчах. Ранее Кемзура был ассистентом Дэвида Блатта в греческой команде.
Напомним, вчера, 6 октября, стало известно, что бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт ушёл в отставку с поста главного тренера «Олимпиакоса». О причинах такого решения Дэвида Блатта пока не сообщается, как и о том, кто выступил инициатором расторжения соглашения.
В августе 2018 года у Блатта диагностировали рассеянный склероз. Блатт объявил о своей болезни и пообещал продолжать работу и найти способ адаптироваться к своей болезни.
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