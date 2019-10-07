«Зенит» переиграл ЦСКА благодаря 15 очкам Воронова

«Зенит» на выезде переиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



В первой четверти ЦСКА удалось захватить преимущество, поведя в счёте с разницей в пять очков, однако уже во второй четверти «Зениту» удалось выиграть игровой отрезок и сократить отставание в счёте до двух очков. После большого перерыва у подопечных Жоана Плазы будто открылось второе дыхание — они позволили ЦСКА набрать только 13 очков в десятиминутке против 20 у себя и вышли вперёд. К заключительной четверти счёт на табло был 66:62 в пользу санкт-петербургской команды.



В решающей четверти ЦСКА удалось сравнять счёт за две минуты до конца встречи, однако за оставшееся время им удалось набрать только два очка против пяти у «Зенита». За 0,9 секунды до конца матча у ЦСКА был отличный шанс сравнять счёт — за фол Альбиси было назначено три штрафных, однако попасть Майку Джеймсу удалось только один раз. Итоговый счёт встречи — 82:78 (22:27, 24:22, 20:13, 16:16) в пользу «Зенита».



Самым результативным игроком матча в составе «Зенита» стал Евгений Воронов, набравший 15 очков. В составе хозяев отличился Дэрран Хиллиард, записавший на свой счёт 16 очков.