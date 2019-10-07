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«Зенит» переиграл ЦСКА благодаря 15 очкам Воронова

«Зенит» переиграл ЦСКА благодаря 15 очкам Воронова
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Зенит» на выезде переиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В первой четверти ЦСКА удалось захватить преимущество, поведя в счёте с разницей в пять очков, однако уже во второй четверти «Зениту» удалось выиграть игровой отрезок и сократить отставание в счёте до двух очков. После большого перерыва у подопечных Жоана Плазы будто открылось второе дыхание — они позволили ЦСКА набрать только 13 очков в десятиминутке против 20 у себя и вышли вперёд. К заключительной четверти счёт на табло был 66:62 в пользу санкт-петербургской команды.

В решающей четверти ЦСКА удалось сравнять счёт за две минуты до конца встречи, однако за оставшееся время им удалось набрать только два очка против пяти у «Зенита». За 0,9 секунды до конца матча у ЦСКА был отличный шанс сравнять счёт — за фол Альбиси было назначено три штрафных, однако попасть Майку Джеймсу удалось только один раз. Итоговый счёт встречи — 82:78 (22:27, 24:22, 20:13, 16:16) в пользу «Зенита».

Самым результативным игроком матча в составе «Зенита» стал Евгений Воронов, набравший 15 очков. В составе хозяев отличился Дэрран Хиллиард, записавший на свой счёт 16 очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
07 октября 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
79 : 82
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Хиллиард - 16, Джеймс - 12, Боломбой - 9, Клайберн - 8, Хаккетт - 8, Курбанов - 8, Хайнс - 8, Фойгтман - 7, Воронцевич - 3, Ухов, Антонов, М. Кулагин
Зенит: Воронов - 15, Понкрашов - 13, Холлинс - 13, Томас - 9, Абромайтис - 9, Айверсон - 8, Альбиси - 5, Ренфро - 5, Трушкин - 3, Балашов - 2, Хвостов, Шевчук
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