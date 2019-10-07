Курбанов: мы дали «Зениту» почувствовать уверенность

Форвард ЦСКА Никита Курбанов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом», который закончился победой санкт-петербургской команды.



«Нужно сказать, что у нас возникли какие-то проблемы с реализацией, процент неудовлетворительный. Команде нужно поработать над этим компонентом, команде нужно поработать над разбором. Не могу разобрать, что там в концовке сложилось не так. «Зенит» действовал уверенно, мы дали им почувствовать тот баскетбол, в который они играли, мы неудачно атаковали во второй половине», — передаёт слова Никиты Курбанова корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

Матч закончился победой питерцев со счётом 82:78 (22:27, 24:22, 20:13, 16:16).