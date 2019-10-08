Плаза прокомментировал победу над ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал победу своих подопечных на ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Надеюсь, зрители сегодня насладились игрой. Ничего не было понятно до самого конца, преимущество переходило от одной команды к другой, каждая из команд выиграла по две четверти. К перерыву казалось, что ЦСКА был готов вырваться вперед, но мы держались. Мне очень нравится в этой команде, что в таких ситуациях мы находим игроков, которые помогают нам оставаться в игре. Я горд этой победой не только потому, что мы просто победили, но горд также из-за того, что мы показали философию, которую я пытаюсь привить, — мы иногда даже можем проиграть, но всегда будем бороться до конца. Мы все еще в процессе, понимаем, что еще не все сделано, тот же ЦСКА умеет играть лучше. Надеюсь, что мы тоже продолжим прогрессировать. Сегодня мы просто рады победить сильнейший клуб Европы», — приводит слова Плазы официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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