Адам Сильвер встретится с Яо Мином, чтобы обсудить взаимоотношения НБА и Китая

Комиссионер НБА Адам Сильвер планирует провести встречу с Яо Мином, чтобы обсудить происходящее во взаимоотношениях НБА и Китая.



«Надеюсь, что вместе с Яо мы сможем найти компромисс, но сейчас он слишком горячится, и я могу понять его. Мы не будем извиняться за то, что Дэрил Мори проявил свою свободу выражения мысли, но мы сожалеем, что так много людей оказались расстроены, включая миллионы фанатов нашей лиги», — приводит слова Адама Сильвера в своём твиттер-аккаунте журналистка ESPN Рэйчел Николс.



Напомним, ранее Ассоциация баскетбола Китая отменила выставочный матч «Рио-Гранде» и «Техаса», фарм-команд «Хьюстона» и «Даллас Маверикс», который должен был состояться в октябре. Причиной этого стал твит генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, поддержавшего протесты в Гонконге.



Вскоре после этого китайская версия сайта Nike удалила с сайта всю экипировку «Хьюстона», а китайское телевидение отменило показы матчей Национальной баскетбольной ассоциации.