19 очков Брауна не помогли «Нижнему Новгороду» в матче с «Калевом»

Таллинский «Калев» на выезде переиграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команды начали матч в равной борьбе, в первой десятиминутке чуть сильнее оказались гости которые повели в счёте с разницей в два очка. После перерыва «Нижнему Новгороду» удалось сократить отставание до одного очка.



В третьей четверти сильнее оказался «Калев», увеличивший преимущество до четырёх очков. Всё решалось в заключительной четверти, в которой хозяева паркета были близки к тому, чтобы отыграться, но им немного не хватило. Итоговый счёт встречи — 76:74 (21:19, 13:14, 20:17, 22:24) в пользу «Калева».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айгарс Шкеле, записавший на своё счёт 21 очко. В составе нижегородцев отличился Брэндон Браун, на счету которого 19 очков.