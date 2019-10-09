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Ведищев: задача «Локо» — победить в Еврокубке и завоевать медали Единой лиги ВТБ

Ведищев: задача «Локо» — победить в Еврокубке и завоевать медали Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о задачах, который стоят перед командой в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ и Еврокубка.

«В Вильнюсе потерпели неожиданное поражение, но в Минске команда реабилитировалась. Видно, что игроки потихоньку начинают понимать командные взаимодействия, выполняют свои роли на площадке. Но работы ещё очень много. Команде необходимо быстрее найти взаимопонимание и сыграться, так как задачи поставлены максимальные – победить в Еврокубке и завоевать медали Лиги ВТБ», — приводит слова Андрея Ведищева официальный сайт краснодарской команды.

На старте группового этапа Еврокубка «Локомотив-Кубань» проиграл «Ритасу» со счётом 86:92. Во 2-м туре краснодарцы сыграют на домашней площадке с «Венецией».

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