Дабл-дабл Уильямса помог «Локомотиву-Кубань» победить «Уману Рейер» в Еврокубке

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Уманой Рейер» в матче второго тура регулярного чемпионата Еврокубка. Краснодарцы с первой четверти завладели инициативой на паркете, поведя в счёте к первому перерыву с разницей в пять очков. Вторая четверть так же осталась за хозяевами — счёт на табло к перерыву был 38:31 в пользу краснодарцев.
После большого перерыва гостям удалось выравнять положение на паркете, однако отыграться им не удалось — третья десятиминутка осталась за «Локо» с преимуществом в одно очко. В заключительном игровом отрезке «Локомотив-Кубань» поставил красивую точку, выиграв ещё шесть очков у соперников. Итоговый счёт матча — 77:63 (19:14, 19:17, 18:17, 21:15).
Самым результативным игроком матча в составе краснодарцев стал Сэм Деккер, набравший 15 очков. Дабл-дабл оформил Алан Уильямс, на счету которого 12 очков и 13 подборов.
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