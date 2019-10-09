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Дабл-дабл Уильямса помог «Локомотиву-Кубань» победить «Уману Рейер» в Еврокубке

Дабл-дабл Уильямса помог «Локомотиву-Кубань» победить «Уману Рейер» в Еврокубке
Баскетбол / Еврокубок 0

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Уманой Рейер» в матче второго тура регулярного чемпионата Еврокубка. Краснодарцы с первой четверти завладели инициативой на паркете, поведя в счёте к первому перерыву с разницей в пять очков. Вторая четверть так же осталась за хозяевами — счёт на табло к перерыву был 38:31 в пользу краснодарцев.

После большого перерыва гостям удалось выравнять положение на паркете, однако отыграться им не удалось — третья десятиминутка осталась за «Локо» с преимуществом в одно очко. В заключительном игровом отрезке «Локомотив-Кубань» поставил красивую точку, выиграв ещё шесть очков у соперников. Итоговый счёт матча — 77:63 (19:14, 19:17, 18:17, 21:15).

Самым результативным игроком матча в составе краснодарцев стал Сэм Деккер, набравший 15 очков. Дабл-дабл оформил Алан Уильямс, на счету которого 12 очков и 13 подборов.

Еврокубок. Группа B. 2-й тур
09 октября 2019, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
77 : 63
Умана Рейер
Венеция, Италия
Локомотив-Кубань: Деккер - 15, Каммингс - 14, Д. Кулагин - 14, Уильямс - 12, Апич - 6, Калниетис - 6, Фридзон - 5, О'Брайант - 5, Мотовилов, Ивлев, Ильницкий, Герасимов
Умана Рейер: Дэй - 14, Уотт - 11, Тонут - 10, Видмар - 9, Брамос - 5, Чаппел - 4, де Николао - 3, Фильой - 3, Удано - 2, Стоун - 2, Пеллегрино, Серелья
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