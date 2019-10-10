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Блатт рассказал о своём увольнении из «Олимпиакоса»

Блатт рассказал о своём увольнении из «Олимпиакоса»
Баскетбол / Евролига 0

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт рассказал о своём увольнении с поста наставника греческого «Олимпиакоса».

«Я не хочу использовать в качестве оправдания свою болезнь, но в беседах с руководством клуба у меня были некоторые ограничения. Кроме этого было много проблем в команде. Мы провели один матч, но начало сезона было совершенно неудачным. В итоге мы сели с руководством клуба и приняли решение, что будет лучше, если мы завершим сотрудничество. У меня нет никакой обиды», — приводит слова Дэвида Блатта Boston Globe.

В августе 2018 года у 60-летнего специалиста диагностировали рассеянный склероз. Блатт объявил о своей болезни и пообещал продолжать работу и найти способ адаптироваться к своей болезни.

Блатт возглавлял национальную команду России в период с 2006 по 2012 год, выиграл с ней чемпионат Европы 2007 года и завоевал бронзовые медали Олимпийских игр 2012 года.

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