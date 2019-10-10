«Астана» подписала контракт с бывшим игроком «Локомотива-Кубань»
«Астана» подписала контракт с американским защитником Айзейей Уайтхэдом, сообщает официальный сайт клуба. Детали соглашения не раскрываются. В прошлом сезоне Уайтхэд уже пробовал свои силы в Единой лиге ВТБ — 6 августа 2018 года Айзея Уайтхед заключил соглашение на один сезон с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань», участвующим в Единой лиге ВТБ.
7 января 2019 года Айзея и краснодарский клуб расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Игрок защищал цвета «Локомотива-Кубань» в 8 матчах Кубка Европы и 8 играх Единой лиги ВТБ. 15 января 2019 года Айзея подписал двухсторонний контракт с «Детройт Пистонс», но так и не сыграл ни в одном матче сезона. Ране он защищал цвета «Бруклин Нетс».
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