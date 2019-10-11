«Реал» победил «Маккаби», «Панатинаикос» уступил АСВЕЛу

В Евролиге завершились последние поединки очередного игрового дня в регулярном чемпионате. Так, новобранцы сезона АСВЕЛ сумели на домашней арене обыграть «Панатинаикос». Команда из Франции перед последней четвертью уступала соперникам тринадцать очков, но сумела оформить рывок в заключительные десять минут встречи и одержала победу — 79:78.

Лучшим в составе победителе стал Дэвид Лайти, набравший 18 очков. У «Панатинаикоса» 22 балла в активе Дешона Томаса.

В другом матче мадридский «Реал» с минимальным преимуществом обыграл «Маккаби» — 86:85. Лучшим в составе испанцев стал Джордан Мики, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов, 14 очков набрал Джейси Кэрролл. У «Маккаби» 22 балла себе в актив записал Скотти Уилбекин.