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«Реал» победил «Маккаби», «Панатинаикос» уступил АСВЕЛу

«Реал» победил «Маккаби», «Панатинаикос» уступил АСВЕЛу
Баскетбол / Евролига 0

В Евролиге завершились последние поединки очередного игрового дня в регулярном чемпионате. Так, новобранцы сезона АСВЕЛ сумели на домашней арене обыграть «Панатинаикос». Команда из Франции перед последней четвертью уступала соперникам тринадцать очков, но сумела оформить рывок в заключительные десять минут встречи и одержала победу — 79:78.

Лучшим в составе победителе стал Дэвид Лайти, набравший 18 очков. У «Панатинаикоса» 22 балла в активе Дешона Томаса.

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
10 октября 2019, четверг. 21:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
79 : 78
Панатинаикос
Афины, Греция
АСВЕЛ: Лайти - 18, Jekiri - 15, Kahudi - 10, Тейлор - 8, Jean-Charles - 8, Jackson - 6, Diot - 6, Ломаж - 5, Нуа - 2, Бако - 1, Галлью, Strazel
Панатинаикос: Томас - 22, Фредетт - 18, Calathes - 13, Уайли - 7, Райс - 6, Papagiannis - 6, Папапетру - 4, Митоглу - 2, Vougioukas, Johnson, Браун, Бентил

В другом матче мадридский «Реал» с минимальным преимуществом обыграл «Маккаби» — 86:85. Лучшим в составе испанцев стал Джордан Мики, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов, 14 очков набрал Джейси Кэрролл. У «Маккаби» 22 балла себе в актив записал Скотти Уилбекин.

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
10 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
86 : 85
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Реал Мадрид: Микки - 16, Кэрролл - 14, Randolph - 11, Кампаццо - 10, Дек - 8, Козёр - 7, Фернандес - 6, Льюль - 6, Тэйлор - 6, Tavares Da Veiga - 2, Лапровиттола, Garuba Alari
Маккаби Т-А: Уилбекин - 22, Брайант - 15, ДиБартоломео - 15, Уолтерс - 7, Коэн - 7, Хантер - 6, Дорси - 5, Блэк - 5, Эйси - 3, Касспи, Авдия, Зусман
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