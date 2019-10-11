Зажигательные чирлидерши и фанаты в цветных ушанках. Фото матча ЦСКА – «Бавария»

10 октября в Москве завершился матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал мюнхенскую «Баварию». Хозяева захватили инициативу со стартовых минут встречи и выиграли первую четверть с разницей в четыре очка — 22:18. К большом перерыву «армейцы» нарастили преимущество до семи баллов — 47:40.
Во второй половине матча картина игры не поменялась, подопечные Итудиса продолжали наращивать преимущество и в итоге одержали победу с двузначным преимуществом — 79:68.
Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, собравший коллекцию из 15 очков и 8 подборов. У «Баварии» лучшим стал Грег Монро, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.
Следующий матч Евролиги ЦСКА проведёт 17 октября. когда встретится с «Химками».
Лучшие кадры с матча ЦСКА – «Бавария» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 11 октября 2019
-
09:30
-
08:48
-
08:19
-
00:17
- 10 октября 2019
-
23:03
-
22:17
-
21:48
-
20:31
-
19:41
-
18:34
-
17:47
-
15:46
-
15:18
-
14:08
-
13:24
-
11:55
-
10:42
-
08:45
-
00:39
- 9 октября 2019
-
23:38
-
22:52
-
21:55
-
20:49
-
19:53
-
18:51
-
17:56
-
16:47
-
15:35
-
14:48
-
13:48
-
11:50
-
11:32
-
10:20
-
08:48
-
08:01