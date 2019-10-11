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Зажигательные чирлидерши и фанаты в цветных ушанках. Фото матча ЦСКА – «Бавария»

Группа поддержки БК ЦСКА
Зажигательные чирлидерши и фанаты в цветных ушанках. Фото матча ЦСКА – «Бавария»
Баскетбол / Евролига 0

10 октября в Москве завершился матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал мюнхенскую «Баварию». Хозяева захватили инициативу со стартовых минут встречи и выиграли первую четверть с разницей в четыре очка — 22:18. К большом перерыву «армейцы» нарастили преимущество до семи баллов — 47:40.

Во второй половине матча картина игры не поменялась, подопечные Итудиса продолжали наращивать преимущество и в итоге одержали победу с двузначным преимуществом — 79:68.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, собравший коллекцию из 15 очков и 8 подборов. У «Баварии» лучшим стал Грег Монро, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.

Следующий матч Евролиги ЦСКА проведёт 17 октября. когда встретится с «Химками».

Лучшие кадры с матча ЦСКА – «Бавария» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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