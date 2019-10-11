«Этот цирк никогда не закончится». Керр отреагировал на обидные слова Трампа

Главный тренер клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп сравнил Керра с маленьким мальчиком, после того как тот отказался отвечать на вопрос о конфликте НБА и Китая.
НБА оказалась втянута в политический конфликт с Китаем, после того как генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Мори удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».
«Да, меня это удивило. Но главным образом потому, что это было сказано обо мне. Но потом останавливаешься, думаешь: такое происходит каждый день. Просто я вдруг оказался в центре внимания.
Сегодня один, завтра другой… Этот цирк никогда не закончится. Это странно, но так уж вышло», — приводит слова Керра ESPN.
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