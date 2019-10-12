«Олимпиакос» в первом матче после ухода Блатта разгромил «Валенсию»

12 октября в Евролиге прошли заключительные матчи второго тура регулярного чемпионата. «Олимпиакос» на домашней арене принимал соперников из «Валенсии». Это был первый поединок пирейцев после ухода с поста главного тренера Дэвида Блатта. Команда из Греции здорово провела встречу и не оставила противниками никаких шансов — 89:63. Лучшим в составе победителей стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов. У «Валенсии» 12 баллов на счету Джордана Лойда.

В ещё одном матче дня «Милан» одолел «Жальгирис», одержав первую победу в сезоне Евролиги — 85:81. Самым результативным в составе победителей стал экс-защитник ЦСКА Серхио Родригес, собравший коллекцию из 17 очков и 6 передач. У «Жальгириса» 19 очков в активе Томаса Уокапа.