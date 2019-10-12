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«Олимпиакос» в первом матче после ухода Блатта разгромил «Валенсию»

«Олимпиакос» в первом матче после ухода Блатта разгромил «Валенсию»
Баскетбол / Евролига 0

12 октября в Евролиге прошли заключительные матчи второго тура регулярного чемпионата. «Олимпиакос» на домашней арене принимал соперников из «Валенсии». Это был первый поединок пирейцев после ухода с поста главного тренера Дэвида Блатта. Команда из Греции здорово провела встречу и не оставила противниками никаких шансов — 89:63. Лучшим в составе победителей стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов. У «Валенсии» 12 баллов на счету Джордана Лойда.

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
11 октября 2019, пятница. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
89 : 63
Валенсия
Валенсия, Испания
Олимпиакос: Милутинов - 17, Спанулис - 17, Принтезис - 13, Кузминскас - 13, Папаниколау - 12, Пантер - 11, Baldwin IV - 4, Пол - 2, Кониарис, Черри, Везенков, Рабит
Валенсия: Лойд - 12, Мотум - 11, Ndour - 8, Тоби - 6, Colom Barrufet - 5, Вивес - 5, Дублевич - 4, Маринкович - 3, ван Россом - 3, Састре - 3, Абальде - 2, Доорненкамп - 1

В ещё одном матче дня «Милан» одолел «Жальгирис», одержав первую победу в сезоне Евролиги — 85:81. Самым результативным в составе победителей стал экс-защитник ЦСКА Серхио Родригес, собравший коллекцию из 17 очков и 6 передач. У «Жальгириса» 19 очков в активе Томаса Уокапа.

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
11 октября 2019, пятница. 21:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
85 : 81
Жальгирис
Каунас, Литва
Олимпия Милан: Родригес - 17, Брукс - 14, Мицов - 13, Скола - 11, Тарчевски - 8, Уайт - 8, Roll - 6, Делла Валле - 4, Biligha - 4, Мораскини, Чинчиарини, Burns
Жальгирис: Уолкап - 19, Григонис - 13, Лекавичюс - 11, Ландейл - 10, Милакнис - 8, Янкунас - 6, Хайес - 5, Ледей - 5, Гебен - 2, Улановас - 2, Perez, Йокубайтис
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