«Астана» победила «Локомотив-Кубань», отыгравшись с «-12»

«Астана» на домашней площадке переиграла «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Краснодарцы неплохо начали матч и вели в счёте к первому перерыву с разницей в четыре очка. Вторая четверть также осталась за «Локомотивом» — к большому перерыву счёт на табло был 54:42 в пользу краснодарцев.



Однако после большого перерыва хозяева смогли найти дополнительные резервы и уже в третьей четверти практически отыграть отставание: к заключительной четверти от преимущества краснодарцев осталось всего три очка. Заключительный игровой отрезок также остался за хозяевами, что и принесло им победу. Итоговый счёт встречи — 90:88 (21:25, 21:29, 25:16, 23:18).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Коти Кларк, набравший 26 очков. В составе гостей отличился Уилл Каммингс, на счету которого 16 очков.