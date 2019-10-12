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«Астана» победила «Локомотив-Кубань», отыгравшись с «-12»

«Астана» победила «Локомотив-Кубань», отыгравшись с «-12»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Астана» на домашней площадке переиграла «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Краснодарцы неплохо начали матч и вели в счёте к первому перерыву с разницей в четыре очка. Вторая четверть также осталась за «Локомотивом» — к большому перерыву счёт на табло был 54:42 в пользу краснодарцев.

Однако после большого перерыва хозяева смогли найти дополнительные резервы и уже в третьей четверти практически отыграть отставание: к заключительной четверти от преимущества краснодарцев осталось всего три очка. Заключительный игровой отрезок также остался за хозяевами, что и принесло им победу. Итоговый счёт встречи — 90:88 (21:25, 21:29, 25:16, 23:18).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Коти Кларк, набравший 26 очков. В составе гостей отличился Уилл Каммингс, на счету которого 16 очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 12:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
90 : 88
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Астана: Кларк - 26, Хилл - 24, Ристич - 21, Жигулин - 12, Майдекин - 2, Пан, Бажин, Щербак, Мурзагалиев, Гаврилов, Марчук
Локомотив-Кубань: Каммингс - 16, Д. Кулагин - 15, О'Брайант - 13, Деккер - 12, Уильямс - 9, Фридзон - 7, Калниетис - 6, Апич - 5, Ивлев - 5, Мотовилов, Ильницкий, Герасимов
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