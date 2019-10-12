Керр отказался отвечать на вопрос о целесообразности штрафа Мори за его твит

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отказался от ответа на вопрос по поводу необходимости штрафа для генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, из-за которого у Китая разгорелся конфликт с НБА.
НБА оказалась втянута в политический конфликт с Китаем, после того как генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Мори удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».
«Я уважаю право на этот вопрос, но, надеюсь, что вы отнесётесь с уважением к моему праву не отвечать на него. Всё сказанное мной тут же окажется на первых полосах. Я не хотел бы этого», — цитирует Керра Reddit NBA.
Ранее президент США Дональд Трамп сравнил Керра с маленьким мальчиком, после того как тот отказался отвечать на вопрос о конфликте НБА и Китая.
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