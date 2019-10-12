«Калев» сенсационно разгромил УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
В Таллине завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Калев» принимал УНИКС.
Первая четверть матча прошла практически в равной борьбе, по её итогам «Калев» захватил лидерство — 22:21. Во второй десятиминутке хозяева совершили мощный рывок и позволили казанцам набрать лишь восемь очков, благодаря этому к большому перерыву «Калев» вёл с преимуществом в 20 очков — 49:29.
Во второй половине матча гости не сумели перехватить инициативу. В результате команда из Эстонии сенсационно одержала крупную победу — 85:63.
Самым результативным в составе победителей стал Айгарс Скеле, набравший 15 баллов. У УНИКСа по 10 очков набрали Валерий Лиходей, Джамар Смит и Андре Тайс.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
85 : 63
УНИКС
Казань, Россия
Калев: Шкеле - 15, Виналес - 14, Райэсте - 14, Кангур - 14, Сокк - 8, Китсинг - 8, Йыэсаар - 5, Дорбек - 5, Паасоя - 2, Курбас
УНИКС: Тайус - 10, Лиходей - 10, Смит - 10, Макколум - 8, Каймакоглу - 8, Паульссон - 5, Колесников - 4, Сергеев - 3, Манцарис - 3, Кощеев - 2, Клименко, Узинский
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