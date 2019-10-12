«Калев» сенсационно разгромил УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

В Таллине завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Калев» принимал УНИКС.

Первая четверть матча прошла практически в равной борьбе, по её итогам «Калев» захватил лидерство — 22:21. Во второй десятиминутке хозяева совершили мощный рывок и позволили казанцам набрать лишь восемь очков, благодаря этому к большому перерыву «Калев» вёл с преимуществом в 20 очков — 49:29.

Во второй половине матча гости не сумели перехватить инициативу. В результате команда из Эстонии сенсационно одержала крупную победу — 85:63.

Самым результативным в составе победителей стал Айгарс Скеле, набравший 15 баллов. У УНИКСа по 10 очков набрали Валерий Лиходей, Джамар Смит и Андре Тайс.