Прифтис — о поражении от «Калева»: есть вещи, которые я не могу объяснить

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился впечатлениями от разгромного проигрыша своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом» (63:85). По словам специалиста, у него нет объяснений подобному провалу.
«Прежде всего, поздравляю «Калев», эстонская команда провела действительно хороший матч сегодня. Для нас это большой шок. Есть вещи, которые я не могу объяснить. Может быть, мы немного недооценили соперника. «Калев» показал впечатляющую игру против «Нижнего Новгорода», поэтому мы знали, против кого выходим на площадку. Но сегодня мы не выглядели готовыми к этому матчу», — цитирует Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
В следующем матче регулярного чемпионата УНИКС на выезде встретится с «Локомотивом-Кубань», а «Калев» примет «Зенит».
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