«Финикс» без Эйтона и Букера обыграл в предсезонном матче «Портленд»

В ночь на 13 октября мск за океаном состоялся лишь один предсезонный поединок НБА. На арене «Мода Центр» (Портленд, штат Орегон) местный «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал аутсайдера минувшего сезона в лице «Финикс Санз». Гости вышли на паркет без Девина Букера, Деандре Эйтона и Рики Рубио. Невзирая на это, аризонцы выглядели уверенно и уже после первой половины матча вели с разницей в семь очков — 65:58. Во второй половине «Санз» лишь нарастили преимущество, одержав победу с двузначным преимуществом — 134:118.

Самым результативным в составе победителей стал Келли Убре, набравший 19 очков, по 18 баллов на счету Тайлера Джонсона и Кэмерона Джонсона. У «Портленда» 27 баллов в активе Си Джей Макколлума.