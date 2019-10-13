Лав: появление Батлера на тренировке в 3:30 утра — показуха
Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав считает, что появление новичка «Майами» Джимми Батлера на первой тренировке сезона в 3:30 утра является показухой.
«Впереди длинный сезон. Джимми — потрясающий игрок, но некоторые вещи он делает ради показухи. Мы всегда работаем больше нормы, так что появление на тренировке в 3:30 утра ничего не меняет, разве что сделает вас злыми на остаток дня», — приводит слова Кевина Лава Cleveland.
Напомним, ранее Джимми Батлер, который в это межсезонье пополнил состав команды из «Филадельфии Сиксерс», ответственно отнёсся к первой тренировке в составе нового коллектива. Начало занятий было запланировано на 10:00 по местному времени, а Батлер появился в зале в 3:30.
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