Результаты предсезонных матчей НБА за 13 октября 2019 года

В ночь с 13 на 14 октября мск состоялось пять матчей в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации.

«Бостон Селтикс» дома разгромил «Кливленд Кавальерс». «Бостон» выиграл каждую из четвертей. Вторая десятиминутка завершилась со счётом 37:9 в пользу «Селтикс». Окончательный счёт — 118:72 в пользу «Бостона».

22 очка первого номера драфта НБА 2019 года Зайона Уильямсона помогли «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде победить «Сан-Антонио Спёрс». Итоговый счёт — 123:114 в пользу «Нью-Орлеана».

«Филадельфия Сиксерс» на выезде выиграла у «Орландо Мэджик». «Филадельфия» оказалась сильнее в каждой из четвертей, кроме второй, где была зафиксирована ничья. Окончательный счёт — 126:94 в пользу «Сиксерс».

НБА. Предсезонные матчи

«Бостон» — «Кливленд» — 118:72 (22:17, 37:9, 27:17, 32:29)

«Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 114:123 (27:16, 39:40, 16:35, 32:32)

«Вашингтон» — «Милуоки» — 108:115 (26:27, 26:28, 31:29, 25:31)

«Орландо» — «Филадельфия» — 94:126 (14:26, 31:31, 27:33, 22:36)

«Торонто» — «Чикаго» — 91:105 (21:28, 17:25, 23:39, 30:13).