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Баркли: не критикуйте НБА, идиоты, на кону миллиарды

Баркли: не критикуйте НБА, идиоты, на кону миллиарды
Баскетбол / НБА 0

Легендарный баскетболист Чарльз Баркли призвал не критиковать руководство НБА в лице комиссара Адама Сильвера за попытки минимизировать последствия конфликта с Китаем.

НБА оказалась втянута в политический конфликт с Китаем, после того как генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Мори удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».

«На кону миллиарды долларов. Это деловое решение, это бизнес. Я понимаю НБА. Для владельцев и игроков решается судьба миллиардов долларов.

Те, кто критикует Сильвера, – идиоты, болваны и дураки. НБА делает миллиарды долларов в Китае, эти деньги потом идут владельцам и игрокам. Это бизнес-решение, и я полностью понимаю их», — сказал Баркли на шоу Дэна Патрика.

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