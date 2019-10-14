Игрок «Зенита» объяснил, почему у российского баскетбола нет будущего

Игрок баскетбольного клуба «Зенит» Антон Понкрашов, выступавший за сборную России, рассказал, почему, по его мнению, баскетбол в стране не способен выйти на новый уровень. Понкрашова спросили, есть ли будущее у российского баскетбола.

«Нет. Всё плохо. Система выстроена неправильно. Для молодых российских игроков нет возможности прогрессировать, не вижу, как они могут закрепиться в составе.

У тебя в команде шесть легионеров. Плюс должно быть шесть русских, которые, как правило, старше 26 лет. У тебя уже 12 человек в заявке. Чтобы молодой игрок при такой системе попал в заявку и регулярно играл, должно произойти что-то невероятное.

Иногда молодёжь даже не может принимать участие в тренировочном процессе. Такое было в Казани. Как игроку прогрессировать? Для него нет места, а оно ведь не появится просто так. Потому что каждый тренер ставит перед собой задачу побеждать.

Его спрашивают: «Что тебе для этого нужно?» Будь я тренером, ответил бы так же, как отвечают все специалисты: «Мне нужно восемь иностранцев». Потому что от результатов зависит, буду ли я дальше работать, будет ли моя семья кушать», — цитирует Понкрашова Sports.ru.