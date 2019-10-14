Чемпионка-лесбиянка показала фото с кубком в стиле хоккеиста Овечкина

Звезда женской НБА Елена Делле Донн в сезоне-2019 помогла «Вашингтон Мистикс» стать чемпионом. Делле Донн признали самым ценным игроком регулярного сезона, а в решающей пятой игре финальной серии против «Коннектикута» она принесла команде 21 очко. Спортсменка играла в финале, несмотря на травмы: больное колено, сломанный нос и проблемы со спиной.

После победы Делле Донн забрала чемпионский кубок домой и легла спать с ним в обнимку. Жена Делле Донн Аманда Клифтон показала фотографию супруги в постели с трофеем.

Фото доступно в «инстаграме» Russian Machine Never Breaks.

Аналогичное фото в июне 2018 года сделал лидер и капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в Кубке Стэнли.