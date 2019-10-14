Леброн считает, что НБА должна прояснить позицию по конфликту с Китаем

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что НБА и комиссионер Адам Сильвер должны первыми прояснить позицию лиги по конфликту с Китаем. Лишь после этого ситуацию смогут комментировать игроки, сообщает The Athletic.



Леброн сделал заявление на собрании игроков после того, как «Лейкерс» и «Бруклин Нетс» на минувшей неделе провели предсезонные матчи в Шанхае и Шэньчжэне. В этот момент разгорелся конфликт между НБА и Китаем. Баскетболисты не могли общаться с прессой, а азиатские спонсоры приостановили сотрудничество с ними.

По мнению Джеймса, нельзя требовать от баскетболистов объяснить происходящее, пока НБА официально не обозначит свою позицию.

Ранее агенты рекомендовали игрокам не высказываться и не публиковать записи в социальных сетях по поводу конфликта между НБА и Китаем.