Леброн считает, что НБА должна прояснить позицию по конфликту с Китаем

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что НБА и комиссионер Адам Сильвер должны первыми прояснить позицию лиги по конфликту с Китаем. Лишь после этого ситуацию смогут комментировать игроки, сообщает The Athletic.
Леброн сделал заявление на собрании игроков после того, как «Лейкерс» и «Бруклин Нетс» на минувшей неделе провели предсезонные матчи в Шанхае и Шэньчжэне. В этот момент разгорелся конфликт между НБА и Китаем. Баскетболисты не могли общаться с прессой, а азиатские спонсоры приостановили сотрудничество с ними.
По мнению Джеймса, нельзя требовать от баскетболистов объяснить происходящее, пока НБА официально не обозначит свою позицию.
Ранее агенты рекомендовали игрокам не высказываться и не публиковать записи в социальных сетях по поводу конфликта между НБА и Китаем.
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