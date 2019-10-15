Берзиньш подписал контракт с «Автодором» на полтора месяца

Баскетбольный клуб «Автодор» заключил контракт с 34-летним латвийским форвардом Каспарсом Берзиньшем, который призван заменить травмированного Айзейю Хикса. Соглашение рассчитано на полтора месяца, сообщает официальный сайт клуба.
Берзиньш начинал нынешний сезон в латвийском «Огре», набирая в чемпионате в среднем 13,3 очка. За 15 лет профессиональной карьеры новичок «Автодора» играл в чемпионатах Латвии, Испании и Единой лиги ВТБ, став четырёхкратным чемпионом Латвии в составе ВЭФа и завоевав Кубок вызова ФИБА в составе «Баронс». Баскетболист имеет опыт выступления за российские «Красные Крылья», «Нижний Новгород», «Зенит» и «Локомотив-Кубань».
В составе сборной Латвии Берзиньш провёл 34 матча, в которых его средняя статистика составила 9,6 очка, 6,9 подбора и 1,4 блок-шота.
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