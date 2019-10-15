Кантер: свобода не даётся бесплатно

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер в очередной раз обрушился с критикой на правительство Турции. Пребывая в оппозиции к президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, Кантер лишился гражданства страны и порвал связи с семьёй. Обо всём этом и других проблемах, связанных с политической позицией, Кантер напомнил на своей странице в социальной сети.
«Не видел и не общался с семьёй на протяжении пяти лет, мой отец был арестован, мои братья не могут устроиться на работу, я был лишён турецкого гражданства, меня объявляли в международный розыск, моя страна не может покинуть страну, я ежедневно получаю смертельные угрозы, меня ежедневно оскорбляют, меня пытались похитить в Индонезии. Свобода не даётся бесплатно», — написал баскетболист на своей официальной странице в «Твиттере».
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