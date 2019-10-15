Банки поделился ожиданиями от встречи «Локомотива-Кубань» с «Лиможем»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки поделился ожиданиями от матча третьего тура первого группового этапа Еврокубка, который краснодарцы проведут с «Лиможем».

«Лимож» приезжает в Краснодар после очень важной домашней победы над «Ритасом», которая показала большой потенциал французской команды. Мы должны продемонстрировать те же настрой и уровень концентрации, как и в игре с Венецией на прошлой неделе. Потому что с другим отношением очень сложно победить, тем более команду такого уровня.

«Лимож» — очень атлетичная команда, с хорошими исполнителями. Мы немного уступаем сопернику в росте, поэтому нужно компенсировать это нашей мобильностью и агрессивной командной игрой. Только показав баскетбол высокого уровня, мы сможем навязать сопернику свою игру", — цитирует специалиста официальный сайт «железнодорожников».