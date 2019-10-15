«Нижний Новгород» стартовал в основном этапе Лиги чемпионов ФИБА с поражения

На Канарских островах завершилась встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА, в котором «Иберостар Тенерифе» принимал «Нижний Новгород». Хозяева стартовали ударно и уже после первой четверти вели с разницей в десять очков — 24:14. К большому перерыву нижегородцам удалось сократить отставание до трёх баллов — 34:37.

Но в оставшееся время баскетболисты «Иберостар Тенерифе» более не давали себе послаблений и выиграли обе четверти во второй половине. Это помогло им одержать комфортную победу — 81:67.

Самым результативным в составе победителей стал Георгий Шермадини, собравший коллекцию из 24 очков и 9 подборов. Коллекцию из 13 очков и 6 передач собрал экс-защитник «Лейкерс» Марселиньо Уэртас. У «Нижнего Новгорода» 17 баллов и 9 подборов на счету Дарлина Уиллиса.