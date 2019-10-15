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«Нижний Новгород» стартовал в основном этапе Лиги чемпионов ФИБА с поражения

«Нижний Новгород» стартовал в основном этапе Лиги чемпионов ФИБА с поражения
Баскетбол / Еврокубок 0

На Канарских островах завершилась встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА, в котором «Иберостар Тенерифе» принимал «Нижний Новгород». Хозяева стартовали ударно и уже после первой четверти вели с разницей в десять очков — 24:14. К большому перерыву нижегородцам удалось сократить отставание до трёх баллов — 34:37.

Но в оставшееся время баскетболисты «Иберостар Тенерифе» более не давали себе послаблений и выиграли обе четверти во второй половине. Это помогло им одержать комфортную победу — 81:67.

Самым результативным в составе победителей стал Георгий Шермадини, собравший коллекцию из 24 очков и 9 подборов. Коллекцию из 13 очков и 6 передач собрал экс-защитник «Лейкерс» Марселиньо Уэртас. У «Нижнего Новгорода» 17 баллов и 9 подборов на счету Дарлина Уиллиса.

Лига чемпионов ФИБА. Группа C. 1-й тур
15 октября 2019, вторник. 21:30 МСК
Иберостар Тенерифе
Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, Испания
Окончен
81 : 67
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Иберостар Тенерифе: Шермадини - 24, Уэртас - 13, Салин - 9, Диес - 9, Лундберг - 7, Аткинс - 6, Суарес - 5, Герра - 4, Лопес - 2, Синглер - 2, Юста, Гело
Нижний Новгород: Уиллис - 17, Астапкович - 13, Бабурин - 11, Стребков - 9, Винник - 6, Комолов - 5, Ганькевич - 2, Жбанов - 2, Браун, Антипов, Беленитский
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