Браун отклонил предложение «Селтикс» по 4-летнему контракту на $ 80 млн

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» предлагал свингмену Джейлену Брауну продление контракта на 4 года с зарплатой в $ 80 млн, но игрок отклонил его и рассчитывает на более выгодную сделку, сообщает Yahoo Sport.
Браун впервые за время выступления в НБА нанял агента. Баскетболист считает, что способен вырасти в звезду и рассчитывает на более крупное соглашение.
В минувшем сезоне 22-летний баскетболист набирал в среднем за игру 13 очков, делал по 4,2 подбора и совершал 1,4 передачи.
В межсезонье состав «Бостон Селтикс» покинул Эл Хорфорд, однако клуб подписал контракты с центровыми Энесом Кантером, Венсаном Пуарье и Даниэлем Тайсом.
«Бостон» в прошлогоднем розыгрыше плей-офф уступил в 1/2 финала Восточной конференции «Милуоки Бакс» — 1-4.
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