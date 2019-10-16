Браун отклонил предложение «Селтикс» по 4-летнему контракту на $ 80 млн

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» предлагал свингмену Джейлену Брауну продление контракта на 4 года с зарплатой в $ 80 млн, но игрок отклонил его и рассчитывает на более выгодную сделку, сообщает Yahoo Sport.



Браун впервые за время выступления в НБА нанял агента. Баскетболист считает, что способен вырасти в звезду и рассчитывает на более крупное соглашение.



В минувшем сезоне 22-летний баскетболист набирал в среднем за игру 13 очков, делал по 4,2 подбора и совершал 1,4 передачи.



В межсезонье состав «Бостон Селтикс» покинул Эл Хорфорд, однако клуб подписал контракты с центровыми Энесом Кантером, Венсаном Пуарье и Даниэлем Тайсом.



«Бостон» в прошлогоднем розыгрыше плей-офф уступил в 1/2 финала Восточной конференции «Милуоки Бакс» — 1-4.