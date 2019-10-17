«Локомотив-Кубань» победил французский «Лимож» в Еврокубке

В матче третьего тура группового этапа Еврокубка «Локомотив-Кубань» на домашней площадке обыграл французский «Лимож» со счётом 86:75.



Самым результативным игроком в составе хозяев стал центровой Алан Уильямс, набравший 17 очков. По 14 баллов в свой актив записали защитник Уилл Каммингс и форвард Сэм Деккер.



У «Лиможа» 24 очка на свой счет записал защитник Винсент Сэнфорд. Вторым по результативности в составе французской команды стал Семай Кристон (21).



«Локомотив-Кубань» одержал свою вторую победу в европейском турнире, благодаря этому краснодарский клуб поднялся на 2-е место в группе B. У «Лиможа» (6) одна победа при двух поражениях.



В следующем матче Еврокубка «Локомотив» на выезде сыграет с белградским «Партизаном». Встреча пройдёт 22 октября.