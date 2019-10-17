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«Локомотив-Кубань» победил французский «Лимож» в Еврокубке

«Локомотив-Кубань» победил французский «Лимож» в Еврокубке
Баскетбол / Еврокубок 0

В матче третьего тура группового этапа Еврокубка «Локомотив-Кубань» на домашней площадке обыграл французский «Лимож» со счётом 86:75.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал центровой Алан Уильямс, набравший 17 очков. По 14 баллов в свой актив записали защитник Уилл Каммингс и форвард Сэм Деккер.

У «Лиможа» 24 очка на свой счет записал защитник Винсент Сэнфорд. Вторым по результативности в составе французской команды стал Семай Кристон (21).

«Локомотив-Кубань» одержал свою вторую победу в европейском турнире, благодаря этому краснодарский клуб поднялся на 2-е место в группе B. У «Лиможа» (6) одна победа при двух поражениях.

В следующем матче Еврокубка «Локомотив» на выезде сыграет с белградским «Партизаном». Встреча пройдёт 22 октября.

Еврокубок. Группа B. 3-й тур
16 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
86 : 75
Лимож
Лимож, Франция
Локомотив-Кубань: Уильямс - 17, Деккер - 14, Каммингс - 14, Апич - 9, Д. Кулагин - 9, О'Брайант - 8, Фридзон - 7, Калниетис - 6, Ильницкий - 2, Мотовилов, Ивлев, Герасимов
Лимож: Сэнфорд - 24, Кристон - 21, Бутсиэль - 14, Инверницци - 6, Мбала - 2, Гиньярд - 2, Варанаускас - 2, Дианье - 2, Конклин - 2, Крюзоль, Лан
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