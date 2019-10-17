Банки — о победе над «Лиможем» в Еврокубке: нелегко играть такие равные матчи

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки прокомментировал победу в матче третьего тура группового этапа Еврокубка с «Лиможем» (86:75).

«Подходили к этой игре с определённым давлением после поражения от «Астаны». Мы в начале процесса формирования команды, так что это нормальное явление – чередование побед и поражений на данном этапе. Играли против физически очень мощной команды и ожидали от них подобного сопротивления.

В первые 20 минут мы не могли взять инициативу в свои руки, действовали нерешительно. В сочетании с тем давлением, которое сейчас на команде, очень нелегко играть такие равные матчи, но я доволен тем, что мы уже начинаем получать результаты нашей работы. Смогли провести хорошую четвертую четверть, в которой показали хорошие решения в атаке, но самое главное – сыграли с большой концентрацией в защите. Сумели сделать важные перехваты, забрать подборы и не дать сопернику сыграть в свою игру в решающие минуты», — цитирует Банки официальный сайт «Локомотива».

В следующем матче Еврокубка «Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с белградским «Партизаном». Встреча пройдёт 22 октября.