Бил продлит контракт с «Уизардс» на 2 года с зарплатой $ 72 млн

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил договорился с клубом о продлении контракта на два года. Его зарплата за это время составит $ 72 млн, сообщает в своей колонке инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Отмечается, что в новый контракт будет включена опция игрока на сезон-2022/23. Общая сумма контракта за четыре года составит около $ 130 млн. Это максимальные условия, которые «Уизардс» способны предложить Билу. Если игрок откажется от опции, в 2022 году у него будет право подписать самый крупный контракт в истории НБА – $ 266 млн за пять лет. А чтобы покинуть «Вашингтон Уизардс» через три года, Бил может заключить четырёхлетнюю сделку на сумму $ 198 млн с новой командой.
В минувшем регулярном чемпионате Брэдли Бил принял участие в 82 встречах, набирая в них в среднем 25,6 очка, собирая 5,0 подбора и совершая 5,5 передачи.
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