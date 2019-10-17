28 очков Джеймса помогли ЦСКА победить «Химки» в матче Евролиги

В Москве завершился матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Химки». «Армейцы» уверенно начали встречу и уже после первой четверти повели в счёте с разницей в девять баллов — 29:20. К большому перерыву подопечные Итудиса ушли в уже двузначный отрыв — 54:44.
Во второй половине принципиальных изменений в игре не произошло, после третьей десятиминутки действующий чемпион Евролиги отрывался от «Химок» уже на 16 баллов — 76:60. Лишь в заключительном игровом отрезке на паркете шла примерно равная борьба, что уже не могло повлиять на исход матча. В итоге ЦСКА одержал уверенную победу — 99:86.
Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 28 баллов, у «Химок» 25 баллов в активе Алексея Шведа.
- 17 октября 2019
-
22:07
-
21:47
-
19:58
-
18:28
-
18:22
-
17:54
-
17:29
-
17:00
-
15:50
-
14:40
-
13:17
-
11:40
-
10:25
-
09:34
-
08:58
-
08:48
-
00:52
-
00:36
- 16 октября 2019
-
23:29
-
22:07
-
19:57
-
19:17
-
17:57
-
15:21
-
13:56
-
12:30
-
11:13
-
10:28
-
08:50
-
00:37
- 15 октября 2019
-
23:25
-
22:56
-
21:54
-
20:18
-
19:37