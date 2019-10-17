Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

28 очков Джеймса помогли ЦСКА победить «Химки» в матче Евролиги

28 очков Джеймса помогли ЦСКА победить «Химки» в матче Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

В Москве завершился матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Химки». «Армейцы» уверенно начали встречу и уже после первой четверти повели в счёте с разницей в девять баллов — 29:20. К большому перерыву подопечные Итудиса ушли в уже двузначный отрыв — 54:44.

Во второй половине принципиальных изменений в игре не произошло, после третьей десятиминутки действующий чемпион Евролиги отрывался от «Химок» уже на 16 баллов — 76:60. Лишь в заключительном игровом отрезке на паркете шла примерно равная борьба, что уже не могло повлиять на исход матча. В итоге ЦСКА одержал уверенную победу — 99:86.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 28 баллов, у «Химок» 25 баллов в активе Алексея Шведа.

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
17 октября 2019, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
99 : 86
Химки
Химки, Россия
ЦСКА: Джеймс - 28, Клайберн - 21, Хиллиард - 13, Хаккетт - 11, Курбанов - 8, Воронцевич - 7, Фойгтман - 3, Хайнс - 3, Бейкер - 3, Боломбой - 2, Антонов, Стрелниекс
Химки: Швед - 25, Букер - 18, Тимма - 12, Дайр. Бертанс - 11, Эванс - 8, Гилл - 7, Зайцев - 4, Йеребко - 1, Карасёв, Десятников, Моня, Барашков
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019