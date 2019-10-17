Итудис объяснил причину неудачных отрезков в исполнении ЦСКА в матче с «Химками»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы команды в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками». Специалист остался доволен действиями подопечных, а их неуверенные действия в некоторых эпизодах объяснил высоким уровнем оппонентов.

«Поздравляю команду, мы контролировали игру с самого начала, были собраны с первого до последнего мгновения. Да, у нас были неудачные моменты, но нам противостояла хорошая, талантливая команда, шедшая пока без поражений. При этом мы сделали много положительного — 18 подборов в нападении, высокий процент попаданий. Первую и третью четверти суммарно мы выиграли «+15», а это нелегко с таким соперником, как «Химки».

Ведь практически каждая наша ошибка, каждый второй шанс оборачивались трёхочковыми в наше кольцо. Спасибо болельщикам, уверен, мы их порадовали. Приятно, что наши сражения проходят в такой классной атмосфере", — приводит слова Итудиса пресс-служба «армейского» клуба.