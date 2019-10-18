«Бавария» победила «Виллербан» с разницей в 41 балл

В Мюнхене завершился матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная «Бавария» принимала новичков сезона «Виллербан». Немецкая команда с первых минут завладела преимущество и уже в первой четверти оторвалась от соперников на 17 баллов — 30:13. В дальнейшем мюнхенцы лишь наращивали преимущество и победили в каждой из четвертей. Благодаря этому «Бавария» разгромила соперников с разницей в 41 балл — 104:63.
Самым результативным в составе победителей стал Маодо Ло, набравший 19 баллов. У «Виллербана» 16 баллов на счету Амина Ноа.
В другом матче дня «Маккаби» из Тель-Авива лишь в овертайме сломил сопротивление «Црвены Звезды». В последние четыре минуты основного времени израильтяне не забросили ни одного очка и растеряли преимущество в 10 баллов. Но в дополнительной пятиминутке не оставили шансов белградцам, выиграв её со счётом 17:2. Итоговая победа «Маккаби» — 84:69.
- 18 октября 2019
-
01:17
-
00:22
- 17 октября 2019
-
23:17
-
23:10
-
22:49
-
22:07
-
21:47
-
19:58
-
18:28
-
18:22
-
17:54
-
17:29
-
17:00
-
15:50
-
14:40
-
13:17
-
11:40
-
10:25
-
09:34
-
08:58
-
08:48
-
00:52
-
00:36
- 16 октября 2019
-
23:29
-
22:07
-
19:57
-
19:17
-
17:57
-
15:21
-
13:56
-
12:30
-
11:13
-
10:28
-
08:50
-
00:37