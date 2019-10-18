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«Бавария» победила «Виллербан» с разницей в 41 балл

«Бавария» победила «Виллербан» с разницей в 41 балл
Баскетбол / Евролига 0

В Мюнхене завершился матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная «Бавария» принимала новичков сезона «Виллербан». Немецкая команда с первых минут завладела преимущество и уже в первой четверти оторвалась от соперников на 17 баллов — 30:13. В дальнейшем мюнхенцы лишь наращивали преимущество и победили в каждой из четвертей. Благодаря этому «Бавария» разгромила соперников с разницей в 41 балл — 104:63.

Самым результативным в составе победителей стал Маодо Ло, набравший 19 баллов. У «Виллербана» 16 баллов на счету Амина Ноа.

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
17 октября 2019, четверг. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
104 : 63
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Бавария: Ло - 19, Đedović - 14, Лучич - 12, Ципсер - 12, Лессор - 10, Копонен - 8, Монро - 8, Флаккадори - 6, Бартель - 6, Нельсон - 5, Кинг - 2, Радошевич - 2
АСВЕЛ: Нуа - 16, Diot - 13, Jackson - 9, Лайти - 6, Тейлор - 5, Kahudi - 5, Jekiri - 4, Бако - 4, Jean-Charles - 1, Ломаж, Галлью

В другом матче дня «Маккаби» из Тель-Авива лишь в овертайме сломил сопротивление «Црвены Звезды». В последние четыре минуты основного времени израильтяне не забросили ни одного очка и растеряли преимущество в 10 баллов. Но в дополнительной пятиминутке не оставили шансов белградцам, выиграв её со счётом 17:2. Итоговая победа «Маккаби» — 84:69.

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
17 октября 2019, четверг. 21:15 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
84 : 69
ОТ
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Маккаби Т-А: Уилбекин - 16, Касспи - 15, Уолтерс - 15, Блэк - 11, Хантер - 8, Зусман - 8, Дорси - 3, Брайант - 2, Эйси - 2, Авдия - 2, ДиБартоломео - 2, Коэн
Црвена Звезда: Перпероглу - 18, Добрич - 10, Бэрон - 8, Давидовац - 7, Чович - 6, Дженкинс - 6, Охо - 3, Лазич - 2, Gist - 2, Brown, Браун
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