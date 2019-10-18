«Бавария» победила «Виллербан» с разницей в 41 балл

В Мюнхене завершился матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная «Бавария» принимала новичков сезона «Виллербан». Немецкая команда с первых минут завладела преимущество и уже в первой четверти оторвалась от соперников на 17 баллов — 30:13. В дальнейшем мюнхенцы лишь наращивали преимущество и победили в каждой из четвертей. Благодаря этому «Бавария» разгромила соперников с разницей в 41 балл — 104:63.

Самым результативным в составе победителей стал Маодо Ло, набравший 19 баллов. У «Виллербана» 16 баллов на счету Амина Ноа.

В другом матче дня «Маккаби» из Тель-Авива лишь в овертайме сломил сопротивление «Црвены Звезды». В последние четыре минуты основного времени израильтяне не забросили ни одного очка и растеряли преимущество в 10 баллов. Но в дополнительной пятиминутке не оставили шансов белградцам, выиграв её со счётом 17:2. Итоговая победа «Маккаби» — 84:69.