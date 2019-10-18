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Мозгов рассказал, как проходит восстановление от травмы колена

Мозгов рассказал, как проходит восстановление от травмы колена
Баскетбол / Евролига 0

Центровой баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов, восстанавливающийся от травмы колена, сообщил, что вернётся в строй не раньше, чем через неделю, однако обнадёжил, что успеет выздороветь до конца сезона.

«В первую очередь мне бы хотелось полностью вылечиться, чтобы на полдистанции не сойти. Как говорится, мы бежим марафон, а не спринт.

Я вам точных сроков не скажу, когда выйду на паркет, но это точно больше, чем неделя. В этом сезоне вы должны меня увидеть», — приводит слова Мозгова «Матч ТВ».

В межсезонье «Химки» заключили соглашение с 33-летним Мозговым, чемпионом НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», на один год, но пока он ни разу не сыграл за подмосковный клуб. Весь минувший сезон российский баскетболист пропустил из-за травмы.

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