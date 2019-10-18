Банки: матч с УНИКСом может придать уверенности «Локомотиву-Кубань»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки поделился ожиданиями от встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом, которая пройдёт завтра, 19 октября. По словам специалиста, её удачный исход может придать уверенности команде из Краснодарского края.
«Встреча с УНИКСом — одна из важнейших в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. Я слышал многое о богатой истории противостояния, в прошлом сезоне соперники играли между собой даже в Еврокубке. УНИКС – это очень амбициозный клуб с отличным ростером, уже третий сезон подряд команда играет под руководством одного тренера. На прошлых выходных казанский клуб проиграл на выезде в Лиге ВТБ, как и мы, но после одержал важную победу в гостях над «Нантерром». Готовимся к очень напряжённому матчу, в котором обе команды будут максимально настроены на победу.
Нам нужно хорошо поработать в защите, не дать лидерам гостей возможности набирать лёгкие очки. Это будет очень интересная игра, которая может придать уверенности в своих силах обеим командам. Подготовка идёт в рабочем графике, несмотря на сжатые сроки, после игры в Еврокубке. Однако соперник находится точно в таких же условиях. Очень хотим подарить нашим фанам победу в этом важнейшем матче», — цитирует Банки официальный сайт «железнодорожников».
- 18 октября 2019
-
17:42
-
16:05
-
14:41
-
12:57
-
11:30
-
10:13
-
09:00
-
08:50
-
08:27
-
08:21
-
08:05
-
06:41
-
01:17
-
00:22
- 17 октября 2019
-
23:17
-
23:10
-
22:49
-
22:07
-
21:47
-
19:58
-
18:28
-
18:22
-
17:54
-
17:29
-
17:00
-
15:50
-
14:40
-
13:17
-
11:40
-
10:25
-
09:34
-
08:58
-
08:48
-
00:52
-
00:36