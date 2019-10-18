Банки: матч с УНИКСом может придать уверенности «Локомотиву-Кубань»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки поделился ожиданиями от встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом, которая пройдёт завтра, 19 октября. По словам специалиста, её удачный исход может придать уверенности команде из Краснодарского края.

«Встреча с УНИКСом — одна из важнейших в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. Я слышал многое о богатой истории противостояния, в прошлом сезоне соперники играли между собой даже в Еврокубке. УНИКС – это очень амбициозный клуб с отличным ростером, уже третий сезон подряд команда играет под руководством одного тренера. На прошлых выходных казанский клуб проиграл на выезде в Лиге ВТБ, как и мы, но после одержал важную победу в гостях над «Нантерром». Готовимся к очень напряжённому матчу, в котором обе команды будут максимально настроены на победу.

Нам нужно хорошо поработать в защите, не дать лидерам гостей возможности набирать лёгкие очки. Это будет очень интересная игра, которая может придать уверенности в своих силах обеим командам. Подготовка идёт в рабочем графике, несмотря на сжатые сроки, после игры в Еврокубке. Однако соперник находится точно в таких же условиях. Очень хотим подарить нашим фанам победу в этом важнейшем матче», — цитирует Банки официальный сайт «железнодорожников».