Бывший защитник «Локомотива-Кубань» подписал контракт с «Милуоки»

«Милуоки Бакс» объявил о подписании контракта с бывшим защитником краснодарского «Локомотива-Кубань» Тревором Лэйси, сообщает пресс-служба висконсинцев на странице клуба в «Твиттере».



27-летний атакующий защитник провел за «Локо» два сезона. Сообщалось, что американец покинул краснодарскую команду по семейным обстоятельствам.



Средние показатели Лэйси по итогам 13 матчей Единой лиги ВТБ в минувшем сезоне составили 5,3 очка, 1,8 подбора, 2,1 передачи 0,8 потери и 1,0 перехвата за 18 минут на площадке. В 17 играх Еврокубка-2018/19 он проводил на площадке по 19 минут, набирая 6,0 очка, 2,1 подбора, 2,4 ассиста и 0,8 перехвата.



Профессиональную карьеру уроженец штата Алабама начал в 2015 в итальянском клубе «Виктория Либертас Пезаро». Также в итальянском первенстве игрок выступал за «Динамо» из Сассари, откуда перешёл в «Локомотив-Кубань».