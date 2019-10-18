«Зенит» добыл первую победу в Евролиге, обыграв в овертайме «Олимпиакос»

В Пиреях завершился матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Олимпиакос» принимал «Зенит». Первая четверть поединка прошла в плотной борьбе, немного успешнее в ней были гости — 20:19. К большому перерыву петербуржцы увеличили преимущество до двух очков — 38:36.

В третьем игровом отрезке команда Плазы снова была лучше — 53:47. «Зенит» удерживал преимущество в шесть очков и за минуту до окончания основного времени матча, но пирейцы сумели мобилизоваться и перевести встречу в овертайм — 64:64. Однако в ходе дополнительной пятиминутки «Зенит» сумел взвинтить темп и одержал победу — 77:68. Этот успех стал первым в истории «Зенита» в Евролиге.

Самым результативным в составе победителей стал Матеуш Понитка, набравший 18 очков, дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Густаво Айон. У «Олимпиакоса» дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов собрал Никола Милутинов.