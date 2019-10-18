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«Зенит» добыл первую победу в Евролиге, обыграв в овертайме «Олимпиакос»

«Зенит» добыл первую победу в Евролиге, обыграв в овертайме «Олимпиакос»
Баскетбол / Евролига 0

В Пиреях завершился матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Олимпиакос» принимал «Зенит». Первая четверть поединка прошла в плотной борьбе, немного успешнее в ней были гости — 20:19. К большому перерыву петербуржцы увеличили преимущество до двух очков — 38:36.

В третьем игровом отрезке команда Плазы снова была лучше — 53:47. «Зенит» удерживал преимущество в шесть очков и за минуту до окончания основного времени матча, но пирейцы сумели мобилизоваться и перевести встречу в овертайм — 64:64. Однако в ходе дополнительной пятиминутки «Зенит» сумел взвинтить темп и одержал победу — 77:68. Этот успех стал первым в истории «Зенита» в Евролиге.

Самым результативным в составе победителей стал Матеуш Понитка, набравший 18 очков, дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Густаво Айон. У «Олимпиакоса» дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов собрал Никола Милутинов.

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
18 октября 2019, пятница. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
68 : 77
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Олимпиакос: Милутинов - 16, Пантер - 16, Спанулис - 7, Принтезис - 7, Кониарис - 6, Папаниколау - 6, Пол - 5, Рабит - 4, Болдуин - 1, Черри, Кузминскас, Хапп
Зенит: Понитка - 18, Рэнфро - 10, Айон Агирре - 10, Холлинс - 9, Томас - 9, Айверсон - 6, Абромайтис - 6, Хвостов - 4, Трушкин - 3, Альбиси - 2, Понкрашов, Воронов
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