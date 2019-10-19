32 очка Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Лейкерс»

«Голден Стэйт Уорриорз» в Сан-Франциско разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча началась в равной борьбе, однако уже по итогам второй четверти «Уорриорз» удалось совершить рывок, оторвавшись от соперников на 16 очков. Счёт на табло к перерыву был 71:55 в пользу «Голден Стэйт».
После большого перерыва «озёрникам» удалось совершить рывок и отыграть 10 очков отставания, однако заключительный игровой отрезок остался за «воинами» — 30:15. Итоговый счёт встречи — 124:103 (31:32, 40:23, 23:33, 30:15).
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 32 очка. Ещё 29 очков записал на свой счёт Д'Анджело Расселл. В составе «Лос-Анджелес Лейкерс» 29 очков на свой счёт записал Зак Норвелл. Дабл-дабл оформил Дэвонтеё Кэкок, набравший 16 очков и совершивший 10 подборов.
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