Результаты предсезонных матчей НБА за 18 октября 2019 года

В ночь с 18 на 19 октября мск состоялось шесть матчей подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации.

«Голден Стэйт Уорриорз» в Сан-Франциско разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 124:103 (31:32, 40:23, 23:33, 30:15). Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 32 очка. Ещё 29 очков записал на свой счёт Д'Анджело Расселл. В составе «Лос-Анджелес Лейкерс» 29 очков на свой счёт записал Зак Норвелл.



«Филадельфия Сиксерс» дома уступил «Вашингтон Уизардс» — 93:112 (29:27, 15:27, 21:40, 28:18). А «Бруклин Нетс» на выезде уступил «Торонто Рэпторс» — 107:123 (28:28, 25:46, 31:27, 23:22). Серж Ибака в составе победителей оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов. В составе гостей 19 очками отметился Кайри Ирвинг.



«Нью-Орлеан Пеликанс» с минимальным преимуществом обыграл «Нью-Йорк Никс» — 117:116 (34:28, 28:29, 26:26, 29:33). «Мамами Хит» уступил «Хьюстон Рокетс» со счётом 133:144 (35:38, 35:35, 25:38, 38:33).

НБА. Предсезонные матчи



«Филадельфия» — «Вашингтон» — 93:112 (29:27, 15:27, 21:40, 28:18)

«Бруклин» — «Торонто» — 107:123 (28:28, 25:46, 31:27, 23:22)

«Майами» — «Хьюстон» — 133:144 (35:38, 35:35, 25:38, 38:33)

«Нью-Йорк» — «Нью-Орлеан» — 116:117 (28:34, 29:28, 26:26, 33:29)

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 104:91 (31:20, 15:20, 25:23, 33:28).

«Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес» — 124:103 (31:32, 40:23, 23:33, 30:15).