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Тренер «Зенита» прокомментировал первую победу команды в матче Евролиги

Тренер «Зенита» прокомментировал первую победу команды в матче Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер баскетбольного «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от первой победы команды в матче Евролиги. Накануне клуб из Санкт-Петербурга в овертайме обыграл греческий «Олимпиакос» — 77:68.

«Очень счастлив, это наша первая победа в Евролиге. Для многих игроков это тоже первая победа в карьере на таком уровне. Против «Барселоны» и даже против «Альбы» мы выдавали неплохие отрезки, но тогда не заслуживали победы, однако сегодня мы одолели одну из сильнейших команд в Европе и полностью это заслужили. Не нужно никому объяснять, как опасен «Олимпиакос» и как сильны его игроки, например Спанулис. В составе «Зенита» все играли командно, выкладывались на 100%, и я горд, потому что матч иногда складывался не так, как нам хотелось, но мы нашли пути решить свои проблемы», — приводит слова Плазы официальный сайт клуба.

«Зенит» добыл первую победу в Евролиге, обыграв в овертайме «Олимпиакос»
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