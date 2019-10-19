28 очков Уиллиса помогли «Нижнему Новгороду» победить «Цмоки-Минск»
В Нижнем Новгороде завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал «Цмоки-Минск». Первый игровой отрезок прошёл в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 18:18. К большому перерыву хозяева сумели захватить лидерство — 44:41.
Решающей оказалась третья четверть, в которой нижегородцы ушли в отрыв — 68:52. В последние десять минут матча минчане попытались вернуться в игру, но успели лишь сократить отставание. Победа «Нижнего Новгорода» — 82:77.
Самым результативным в составе победителей стал Даррал Уиллис, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. У «Цмоки-Минска» отличился Александре Гаврилович, записавший в актив 16 очков.
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